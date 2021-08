Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii platformei Publi24.ro sunt vizate de o tentativa de frauda online, prin care hackerii solicita datele de card, pe modelul campaniei derulate pana nu demult pe site-ul OLX Romania, atrag atentia expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). „Schema…

- Așa cum am anunțat in urma nu cu mult timp, angajații din instituțiile de stat aveau obligația ca pana pe 15 iunie sa iși complete și sa-și depuna declarațiile de avere. Tot atunci am promis ca va vom prezenta cele mai babane averi ale acestora, in special ale celor aflați la conducere. De data aceasta…

- Oamenii obișnuiți sunt sufocați de scumpiri și saracesc luna de luna. Prețurile produselor esențiale in coșul lunar de consum cresc fara incetare; energie +17%, benzina și motorina + 12%, ulei + 16%, paine +5%, branza + 5%, fasole + 5%. De asemenea, creșteri exorbitante ale prețurilor sunt inregistrate…

- Județul Brașov și alte 16 județe primesc bani de la Guvern pentru localitațile afectate de inundații. Guvernul a aprobat, miercuri, acordarea a 148,7 milioane de lei pentru 17 judete afectate de inundatii si alunecari de teren, banii urmand sa fie folositi pentru repararea a 1.085 de obiective din 243…

- Cele 50 de persoane din satul Daroaia relocate, preventiv, luni, in contextul emiterii unui cod rosu de ploi abundente si vijelii, la Caminul Cultural din Rosia Montana s-au reintors dupa cateva ore la casele lor. "In urma situatiei meteo si a codului Rosu Meteo de astazi, 19.07.2021, au fost relocate,…

- Premierul Florin Citu a vizitat duminica zonele afectate de inundatii din judetul Alba. Dupa intalnirea cu primarii celor mai afectate comune din judet, prim-ministrul a asigurat ca oamenii ale caror gospodarii au fost inundate vor primi sume fixe de bani pentru reconstructie.

- Romania se afla sub cod portocaliu de canicula, dar și sub cod galben de vreme instabila și furtuni. In ultimele 24 de ore, ploile au facut ravagii in țara, iar o comuna din Alba a fost „maturata” de viitura. Casele au fost inundate, drumurile au fost blocate și distruse, iar mai multe mașini au fost…

Un tanar de 28 de ani din Sebeș, care in trecut a stat inchis intr-un centru de detenție pentru minori, dupa ce a comis o crima, nu s-a abținut de la infracțiuni și a recidivat. S-a urcat in taxi cu alt tanar și cei doi l-au talharit pe un taximetrist din Sebeș care i-a dus