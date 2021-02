Un tribunal de apel din Olanda a decis vineri ca guvernul a avut dreptul sa impuna restrictii de circulatie pe timp de noapte in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, curtea invalidand astfel ordinul unei instante inferioare care a provocat confuzie saptamana trecuta, informeaza Reuters. In decizia ce se constituie intr-o victorie clara pentru guvern, instanta de apel a stabilit ca acesta si-a folosit in mod legal prerogativele de urgenta pentru a institui restrictiile, primele de acest fel dupa Al Doilea Razboi Mondial, si a facut dovada intr-un mod corespunzator ca masura este necesara…