- Australia si Olanda au acuzat in mod oficial Rusia ca ar fi implicata direct in doborarea avionului malaezian MH17 in 2014, dupa ce anchetatorii au gasit dovezi care sugerau ca avionul ar fi fost doborat de un sistem de rachete folosit de armata rusa, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Republica Moldova s-a calificat, aseara, in finala concursului Eurovision 2018. Tot aseara, aluturi de Moldova s-au mai calificat in finala si Serbia, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia si Olanda.

- Ce spun artiștii de la The Humans iniante de semifinala Eurovision 2018. A doua semifinala a concursului este in direct joi, 10 mai, de la ora 22.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi și online pe TVR+ Fanii (cu excepția celor care locuiesc in Romania) vor putea vota Goodbye de pana la 20 de ori de pe același…

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. Marti…

- Marea Britanie are in vedere sa ofere fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale Yulia noi identitati si o viata noua in Statele Unite, intr-o incercare de a-i proteja de alte tentative de crima, relateaza duminica The Sunday Times.Conform acestui ziar, citat de Reuters, oficiali…

- Masurile respective ar fi, cel putin la un prim nivel, o continuare directa a gestului fara precedent decis deja de UE, adica de rechemare pe o perioada initiala de o luna, a reprezentantului sau la Moscova. Mult prea putin au estimat unele tari care, deja, afirma ca doar retragerea de diplomati este…