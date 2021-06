Olanda: Lucrărilor de artă jefuite de naziști a căror origine nu este cuoscută, vor fi returnate comuității evreiești Originea operelor de arta jefuite de naziști returnate în Olanda va fi din nou cautata sistematic, iar piesele a caror origine ramâne necunoscuta vor fi returnate comunitații evreiești, a declarat vineri guvernul olandez, potrivit AFP.

Aproximativ 3.040 de piese din colecția de obiecte culturale returnate Țarilor de Jos dupa razboi vor fi revizuite, în timp ce nu a fost efectuata nicio cercetare sistematica a originii acestor lucrari din 2007, un punct care a fost puternic criticat.

"Trebuie sa continuam sa depunem eforturi pentru a restitui persoanelor potrivite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

