- Echipa Olandei a castigat duminica primul ei titlu mondial la handbal feminin, dupa ce a invins Spania cu 30-29 (16-13) la Kumamoto, in finala Campionatului Mondial, reusind si calificarea la JO 2020. Olanda,...

- Olandezele s-au impus dupa o lovitura de la sapte metri fructificata cu sase secunde inainte de final. La scorul de 29-29, Barbosa a ratat atacul Spaniei, iar Ainhoa Hernandez Serradora a blocat intentionat mingea pe care portarul Olandei incerca sa o trimita pe contraatac. Arbitrele Bonaventura au…

- Selectionata Spaniei s-a calificat neasteptat in finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia, vineri, dupa ce a invins echipa Norvegiei cu scorul de 28-22 (13-13), la Kumamoto. Ibericele, care au surclasat Romania cu 31-16 in primul meci din Japonia, au facut o repriza secunda remarcabila,…

- Rusia va infrunta Olanda, iar Norvegia va intalni Spania in semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia, dupa disputarea miercuri a ultimelor jocuri din grupele principale. Rusia, campioana olimpica en titre, a castigat Grupa a II-a principala, dupa 36-26 cu Spania. Rusia, pregatita…