Olanda, alegeri legislative: Partidul prim-ministrului liberal Rutte, în frunte -Sondaje Partidul liberal al prim-ministrului olandez, Mark Rutte, a câștigat miercuri alegerile legislative dominate de pandemia Covid-19, care ar trebui sa-i permita sa conduca a patra coaliție guvernamentala, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, citate de AFP.



Aceste sondaje i-au dat câștigatori pe liberali cu 35 de locuri din 150 în camera inferioara a parlamentului.



Aceste alegeri legislative au fost adaptate din cauza Covid-19, în special prin desfașurarea pe parcursul a trei zile, și au fost considerate ca un test al gestionarii epidemiei de catre actualul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

