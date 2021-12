Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de antivaxxeri din Dresda ar fi planuit sa-l ucida pe premierul statului Saxonia Michael Kretschmer, polițiștii germani efectuând miercuri o serie de percheziții în cadrul acestei anchete, relateaza The Guardian. Ancheta vizeaza un grup de activiști care discutau pe platforma…

- Viitorul cancelar german Olaf Scholz se declara in favoarea vaccinarii obligatorii impotriva covid-19, in lupta impotriva epidemiei, in contextul in care Angela Merkel a indepartat pana in prezent aceasta optiune, retinuta in Austria vecina, relateaza AFP. Olaf Scholz "a declarat ca observa ca exista…

- Cele trei partide se afla in etapele finale ale incheierii unui acord de coalitie si spera sa prezinte acordul miercuri, a declarat o sursa apropiata discutiilor. Politica climatica este unul dintre domeniile cel mai atent urmarite de noul guvern, pe masura ce cea mai mare economie a Europei se indreapta…

- Politicienii germani discuta daca sa introduca obligativitatea vaccinarii împotriva Covid-19 pentru populatie, având în vedere cresterea numarului de infectari si ratele scazute de vaccinare, transmite Reuters citata de News.ro. Câtiva membri ai blocului conservator al cancelarului…

- Germania va limita o mare parte a vietii publice în zonele în care spitalele devin periculos de pline cu pacienti cu Covid-19 la persoanele care fie au fost vaccinate, fie s-au recuperat dupa boala, arata un document citat de Reuters și News.ro. Liderii nationali si regionali, reuniti joi,…

- Germania se pregateste sa ordone angajatorilor sa ofere posibilitatea muncii de acasa, in incercarea de a ține sub control creșterea ingrijoratoare a numarului de infectari, potrivit unui proiect de lege consultat duminica de AFP, relateaza Agerpres . Germania a ridicat la inceputul lui iulie regula…

- Duminica, 26 septembrie, au loc alegeri pentru postul de cancelar al Germaniei. Angela Merkel iese din scena dupa 16 ani. Cine sunt favoriti s-o inlocuiasca? Sunt trei: Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz. Peste 60 de milioane de cetateni germani vor vota duminica pentru alegerea celui de-al…

- Germania alege duminica noua componența a celui de-al 20-lea Bundestag, Parlamentul federal al țarii. Peste 60 de milioane de alegatori sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul cancelar al Germaniei, care o va succede pe Angela Merkel. Principalii candidați care se lupta pentru poziția de viitor…