OLAF: Cele mai multe investigatii vizand fraude cu fonduri europene finalizate sunt din Romania. Un exemplu este Teldrum

- Romania este pe primul loc in UE la numarul cazurilor in care Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a incheiat investigații in anul 2017, țara fiind data ca exemplu in bilanțul OLAF, la capitolul ”Corupție, conflict de interese și manipularea procedurilor de achiziții publice”. Deși nu-l menționeaza…

- Romania este campioana fraudelor cu bani europeni, iar cazul TelDrum-Dragnea e dat ca exemplu de OLAF (Biroul European Anti-Frauda), in raportul sau anual, dupa ce Romania a fost țara cu cele mai multe investigații legate de frauda in cheltuirea banilor europeni, in 2017. Potrivit raportului, citat…

- Romania este in continuare lider in ceea ce priveste numarul investigatiilor vizand fraude cu fonduri europene finalizate, conform Raportului pe 2017 al Oficiului European de Lupta Antifrauda OLAF, care include referiri la cazul Teldrum, fara a-l nominaliza.

- Iohannis anunța ca va face o declarație despre situația absorbției fondurilor europene: ”Avem nerealizari majore la acest capitol”, a spus președintele, joi, la Sofia, dupa ce in spațiul public a aparut o scrisoare a comisarului european Corina Crețu, in care atrage atenția premierului Dancila și miniștrilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca in raportul GRECO au fost transmise doar recomandari care arata standardele spre care trebuie sa ne indreptam și nu trebuie sa se ințeleaga ca legea din Romania o scrie GRECO.

- Nicio delegatie a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) nu s-a aflat, recent, si nu se afla la Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru a efectua controale, a precizat, sambata, ministerul de resort ca replica la informatiile aparute in spatiul public referitoare la un presupus control al…

- "In ceea ce priveste achizitiile publice, undeva pana in 15 aprilie o sa avem pachetul gata, pentru ca este vorba de un interes major al natiunii sa nu mai stam, sa iesim din acest blocaj. Toata lumea vorbeste de investitiile mari care trebuie realizate si eu cred ca, poate cu una-doua exceptii,…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.„ActiveWatch…