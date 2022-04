Stiri pe aceeasi tema

- Comedia "Jaful" de Joe Orton, in regia lui Vlad Massaci, va fi prezentata in premiera oficiala duminica, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, potrivit site-ului institutiei de cultura, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara se deschide publicului pentru premiera spectacolului „Copiii nopții” de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara. Este al doilea text pe care tanarul regizor il pune in scena in Romania. Distribuția reunește actori tineri și studenți, fiind o poveste…

- Timp de doua zile, pe 4 și 5 martie, publicul este invitat pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava, la premiera noului spectacol regizat de Cosmin Panaite, „Sclavi".Da, pe scena, nu in sala, cum se petrece la majoritatea spectacolelor. Montarea propune ...

- Pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitați sa intervina in satul Ghirdoveni pentru salvarea unui animal (vaca) ramas blocat in malul din albia paraului Neagra.Folosind chingi și furtune, pompierii ajutați de șeful SVSU I.L.Caragiale cu un buldoexcavator au reușit sa scoata animalul in siguranța…

- Artista Claudia Ionaș este un nume cunoscut in industria muzicala, care s-a facut remarcata prin hituri precum “Astazi fac 18 ani” și “Am draguț mama nu știe”. Aceasta a facut primul pas spre muzica la varsta de 14 ani cand s-a inscris la Liceul de Arte “Sabin Dragoi” din Arad, in cadrul caruia a participat…

- Cintarețul Igor Cuciuc revine cu bucurie dupa o pauza de creație in care nu a lansat noutați muzicale, transmite Noi.md cu referire la prime.md. Artistul promite ca anul 2022 va fi unul generos și in stiluri muzicale, iar șirul pornește cu o noutate in stil, susține interpretul: "POPulara-Dance". Pentru…

- O versiune adaugita „O scrisoare pierduta” va fi prezentata pe scena Teatrului National Bucuresti in 2022, cand actrita Oana Pellea va reveni intr-un nou spectacol si cand va continua turneul „Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau”, conform news.ro. Horatiu Malaele propune pentru…

- Spectacolul "O scrisoare pierduta" de I.L. Caragiale, in regia lui Horatiu Malaele, o versiune spectacologica "revazuta si adaugita" a versiunii din 2021 a "Scrisorii", va fi prezentat in premiera pe 12 ianuarie la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National din Bucuresti, informeaza un comunicat al…