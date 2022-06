Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 mai ora 18.40, polițiștii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au fost sesizati de catre o femeie de 46 ani, din orașul Vicovu de Sus cu privire la faptul ca fostul sau soț, de 48 ani, provoaca scandal la domiciliul sau. A fost identificata femeia care a declarat verbal faptul […]…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat ieri, 10 mai a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale. Astfel, polițiștii…

- Varstnicii, persoanele cu dizabilitați, femeile insarcinate sau parinții singuri cu copii mici vor beneficia de o banda speciala, in care controlul documentelor se va face operativ. Anunțul vine de la reprezentanții ITPF Giurgiu, care precizeaza ca, printre masurile stabilite pentru buna desfașurare…

- Peste 85.000 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, au intrat duminica in Romania. Prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.530 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, in scadere cu 21 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.878 cetateni…

- Octavian Berceanu, fostul șef al Garzii Naționale de Mediu, a reclamat joi existența unui depozit ilegal de deseuri, unde sunt depozitate mii de tone de gunoaie menajere din Sectorul 3 al Capitalei, dar si resturi din curatarea parcurilor si toaletarea arborilor, care ar putea genera un incendiu "de…

- Nick Kyrgios (102 ATP) a fost eliminat de italianul Jannick Sinner (11 ATP), scor 6-7(3), 3-5, in optimile de finala ale turneului de la Miami. Australianul a oferit scene nemaivazute pe un teren de tenis. Ieșirile lui Kyrgios au devenit o obișnuința in circuitul ATP. Fanii se strang la meciurile lui…

- Un roman in varsta de 44 de ani a provocat un scandal la bordul aeronavei Copenhaga - București și a fost preluat, joi seara, de Poliția de Frontiera direct din avion. Barbatul era in stare avansata de ebrietate, scrie Mediafax. La Aeroportul Internațional Henri Coanda, echipajul zborului unei companii…

- In data de 14.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 66.345 de persoane, dintre care 13.769 cetateni ucraineni in scadere cu 4,8 fata de ziua precedenta .Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina au intrat…