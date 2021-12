Oftatul Revoluției O revoluție are ca ideal extirparea tuturor tumorilor sociale. Revoluția noastra n-a aruncat peste bord decat malignul personaj Ceaușescu. Nelegiuiții ceilalți – eșalonul al doilea și serviciile securiste – reinventandu-se fariseic, au continuat sa poarte, uneori sub sarutul aplauzelor, ștafeta netrebniciei. Aveam in tezaurul avertismentelor gandul lui Thomas Carlyle, cel care ne spunea ca roadele […] Articolul Oftatul Revoluției apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

