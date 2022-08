Stiri pe aceeasi tema

Agravarea conflictelor cu sarbii minoritari ar putea duce la un nou conflict armat intre Serbia și Kosovo, incurajat de Vladimir Putin, a declarat miercuri premierul kosovar Albin Kurti, intr-un interviu pentru Reuters.

Politia din Kosovo a declarat ca una din patrulele sale din apropierea granitei cu Serbia a fost atacata sambata, intr-o zona afectata de dispute etnice si activitati de contrabanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Politia din Kosovo a declarat ca una din patrulele sale din apropierea granitei cu Serbia a fost atacata sambata, intr-o zona afectata de dispute etnice si activitati de contrabanda, transmite Reuters.Tensiunile dintre Pristina si Belgrad au izbucnit recent si au ajuns la apogeu saptamana trecuta, dupa…

Forta NATO (KFOR) este 'pregatita sa intervina in Kosovo daca stabilitatea este amenintata ' de tulburarile de la frontiera cu Serbia, a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa o discutie cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza France Presse.

Liderii de la Pristina ii provoaca pe sarbi la un scenariu militar, iar președintele Aleksandar Vucic a spus clar ca nu va permite ca evenimentele din 2004 sa se repete, a adaugat Aleksandar Botsan-Kharchenko, Ambasadorul Rusiei in Serbia.

Mai multe focuri de arma au fost auzite la granița dintre Serbia și Kosovo. Au rasunat sirenele de razboi și mai multe drumuri au fost blocate cu baricade. Tensiunile au escaladat dupa ce autoritațile de la Kosovo au decis ca, de astazi, proprietarii mașinilor care au placuțe de inmatriculare specifice…

Guvernul de la Priștina a anunțat, in cursul nopții de duminica spre luni, ca amana pana la 1 septembrie implementarea masurii care i-a scos in strada pe etnicii sarbi din nordul Kosovo. Aceștia au blocat duminica drumurile spre Serbia, au tras cu focuri de arma inspre polițiști și i-au agresat pe mai…

- The European Council’s President Charles Michel said on Thursday the European Union would support a speedier accession of Serbia into the wealthy bloc and help the Balkan country dependent on Russian gas and oil to diversify its energy supplies, according to Reuters. “We need to speed up EU integration…