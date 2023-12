Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți șoferi au ramas blocați pe drumul care duce la Muntele Baișorii marți dupa-masa din cauza condițiilor de pe carosabil. Asfaltul este plin de polei și a devenit un adevarat patinoar pentru șoferi. Articolul Drum blocat spre Muntele Baișorii. Șoferii au ramas pe loc din cauza poleiului (VIDEO)…

- In cursul diminetii zilei de vineri, 8 decembrie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate traficului rutier dar, din cauza condițiilor atmosferice specifice acestei perioade, respectiv averse de ploaie, ceața și temperaturi scazute, mai multe sectoare de drum prezentau carosabil…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, pe raza judetului nu exista drumuri judetene blocate traficului rutier, dar pe mai multe sectoare de drum circulatia se desfașoara in conditii de iarna din cauza averselor sub forma…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 7 decembrie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate traficului rutier, dar pe mai multe sectoare de drum circulatia se desfașoara in conditii de iarna din cauza…

- Acțiuni de deszapezire și de prevenire a poleiului desfașurate pe drumurile județene Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi,

- Primele acțiuni de deszapezire desfașurate de Consiliul județean Cluj in acest sezon au avut loc weekendul trecut in zona montana. Citește și: FOTO. A nins ca in povești la Marișel. Prima zapada este așteptata și in zona Turzii „In cursul zilei de duminica, 12 noiembrie, in contextul ❄️caderilor de…

- Consiliul Județean Cluj a incheiat noi contracte de lucrari de intreținere ce vizeaza nu mai puțin de 22 de drumuri sau sectoare de drumuri județene. Lucrarile urmeaza sa se desfașoare pe mai multe sectoare, in lungime insumata de 268,5 kilometri, și au scopul de a imbunatați condițiile de circulație,…

- Cu prima zapada cazuta la Muntele Baișorii, Consiliul Județean Cluj se pregatește deja pentru dezapezirea drumurilor. Astfel, a fost aprobat Planul operativ de acțiune in timpul iernii pe drumurile județene, valabil pana in data de 30 aprilie 2024. Forul administrativ județean a analizat și a clasificat…