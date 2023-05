Oficialii americani nu au găsit vreo schimbare în postura forțelor nucleare rusești Oficialii americani nu au remarcat vreo schimbare in postura forțelor nucleare rusești, drept urmare, SUA nu a facut nici ea vreo schimbare in propria postura. „Nu avem indicii privind o schimbare a poziției forțelor strategice a Rusiei și continuam sa monitorizam situația. Nu am vazut nimic care sa justifice o schimbare in poziția propriilor forțe strategice in acest moment”, a declarat un purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate pentru CNN. Liderii ruși au ridicat in mod repetat perspectiva razboiului nuclear in ultimele luni. Cu fiecare amenințare, SUA și aliații sai au monitorizat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

