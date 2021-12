Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni - Dinamo 1-0. Mircea Rednic, antrenorul „cainilor”, nu are de gand sa demisioneze și are un mesaj pentru jucatori: „E randul lor sa plece!”. Academica Clinceni a obținut prima victorie a sezonului, chiar dupa desparțirea de Chirila.Dinamo, penultima in Liga 1, mai are doar doua puncte…

- Scos din lot de Mircea Rednic pentru meciul cu FCU Craiova (0-0), Steliano Filip revine de luni la antrenamentele lui Dinamo. Steliano Filip nu a facut parte din lotul convocat de Rednic pentru meciul dintre Dinamo și FCU Craiova. Ba mai mult, Stelu a fost pus la punct de Rednic in conferința premergatoare…

- Voluntari - FCSB se joaca azi, de la 21:30, in ultima partida a zilei de duminica in Liga 1. Roș-albaștrii vor juca știind deja rezultatele rivalelor CFR Cluj și CSU Craiova, formații care au deplasari complicate la Dinamo și Farul. Avem, așadar, o zi extrem de importanta pentru cele trei formații care…

- Adrian Mititelu a dublat prima de victorie la ultimele doua meciuri din Liga 1, dar masura nu a avut efectul scontat. FCU Craiova nu a mai caștigat de patru etape, acum spera sa invinga sambata un FCSB in mare forma. Nou-promovata FCU Craiova are buget de play-off, dar dupa 8 etape echipa se afla pe…

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Aceasta a fost cea mai mare diferenta de scor inregistrata in istoria intalnirilor dintre cele doua echipe. Antrenorul alb-roșilor,…

- Meciul dintre FCSB și Dinamo a fost primul care a intrat in proiectul „Umple golul din viața ta”, care presupune ca jucatorii echipelor din Liga 1 sa le prezinte fanilor inaintea partidelor caini care pot fi dați pentru adopție. La „Derby de Romania”, doar jucatorii lui Dinamo au aparut insoțiți de…