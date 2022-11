Stiri pe aceeasi tema

- „Ziarul de Iasi" va prezinta in exclusivitate marturia unui fost calugar al Manastirii Vladiceni, care sustine ca a fost batut in trei ocazii diferite de pr. Calistrat si de catre unul dintre ucenicii sai, pr. Haralambie. Conform informatiilor ziarului nostru, in cursul zilei de astazi, o plangere impotriva…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei nu a inceput o ancheta oficiala in cazul parintelui Ionut Hrisostom Turtoi, dupa plangerile depuse pe numele acestuia la Arhiepiscopia Iasilor. Reamintim faptul ca acesta este „calugarul care imbratiseaza", cu care „Ziarul de Iasi" a publicat o serie de fotografii in…

- Ipostaza este neobișnuita pentru un preot, mai ales ca este vorba despre un calugar, au declarat pentru Libertatea surse din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Starețul manastirii ii ia apararea: „E un om moral”. Cele doua femei care i-au facut plangere penala preotului Calistrat Chifan, de la…

- Dupa aparitia in Ziarul de Iasi a textului Noi acuzatii aduse pr. Calistrat de cele doua femei agresate: ar vinde locuri in cimitirul manastirii. Preotul neaga: „nu am vandut nimanui niciun mormant vreodata" cele doua femei agresate au revenit cu un dept la replica in cadrul caruia au atasat imagini…

- Cele doua femei care-l acuza pe pr. Calistrat Chifan de agresiune au dezvaluit, intr-un drept la replica remis presei, ca au depus plangere pe adresa Manastirii Vladiceni si a Preasfintitului Nichifor Botosaneanul cu cateva zile inainte de momentul conflictului filmat, care a devenit subiect de presa.…

- Intr-un drept la replica trimis presei, cele doua victime agresate in curtea manastirii din Iași de preotul Calistrat Chifan spun ca au fost lovite in mod repetat in zona capului. Femeile neaga ca l-ar fi insultat pe preot sau ca i-ar fi pus piedica și spun ca se tem ca astfel de agresiuni se pot repeta. …

- Moment tensionant, miercuri seara, in curtea Manastirii Vladiceni, din județul Iași. La finalul slujbei, parintele Calistrat Chifan a fost implicat intr-un incident violent. Potrivit unor imagini video filmate de enoriași, ajunse in posesia Realitatea, preotul lovește o femeie peste fața. Aceasta se…