Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile companiei americane Gilead Sciences au crescut, luni, cu 4% dupa ce un oficial de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca un medicament creat de firma de biotehnologie ar putea ajuta la tratarea simptomelor coronavirusului, informeaza CNN.Gilead Sciences (GILD) a…

- Guvernul Italiei a decis carantina de 14 zile pentru toți cei care au avut contact cu persoane infectate cu coronavirus, iar in regiunea Friuli Venezia Giulia, situata in nord-estul Italiei, este declarata starea de urgența. In prezent, se iau in calcul noi masuri, noteaza la Reppublica. Guvernul italian…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca toate țarile trebuie sa fie pregatite de sosirea coronavirusului și recunoaște ca e imposibil de anticipat ce evoluție va avea epidemia.

- Noul coronavirus se va numi oficial „Covid-19„, a anuntat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara – 2019-nCoV – decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie „usor de pronuntat„,…

- In conditiile in care numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus creste apropiindu-se de 8.000 si cel putin 170 de oameni au murit in China, Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca intreaga lume trebuie sa intre in stare de alerta, relateaza CNN.

- Victima este un barbat in varsta de 50 de ani care s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra, dupa ce s-a intors la Beijing, sapte zile mai tarziu, a anuntat Comitetul pentru Sanatate din capitala chineza.Pacientul a murit…

- Autoritațile chineze au anunțat miercuri ca noua persoane au decedat pana acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax. Alte 2.197 de persoane care au intrat in contact cu persoane infectate au fost plasate…

- Bursele asiatice au resimțit temerile investitorilor legate de raspandirea noului coronavirus, care pune in mișcare sute de milioane de oameni, relateaza Reuters, conform Mediafax.Autoritațile sanitare din intreaga lume au intensificat screeningul, iar Organizația Mondiala a Sanatații a convocat…