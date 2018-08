Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, mijlocașul Mihai Roman I, 33 de ani, urmeaza ca azi sa semneze cu FCSB și sa se prezinte la antrenamentele conduse de Nicolae Dica. Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre transferul lui Roman la FCSB și a spus ca mijlocașul lateral…

- George Ganea (19 ani), fiul lui Ionel Ganea, a semnat cu campioana CFR Cluj si astfel a revenit in Romania. Tanarul atacant a preferat ca, in loc sa fie imprumutat din nou la o echipa din Serie B sau Serie C, sa vina la campioana Romaniei si sa se lupte pentru un loc in atac cu...

- FCSB a incheiat la egalitate, 0-0, meciul din deplasare cu Hajduk Split, din prima mansa a turului trei preliminar al Europa League. Dennis Man a fost inlocuit la pauza cu Jakolis, iar antrenorul Nicolae Dica a explicat decizia. Returul se va disputa joia viitoare, pe Arena Nationala, de...

- Lucian Filip, mijlocașul defensiv al celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Dinamo, de duminica, ora 21:00. Jucatorul roș-albaștrilor a spus ca cel mai periculos dinamovist este mijlocașul Dan Nistor și ca elevii lui Nicolae Dica sunt gata de Derby de Romania. "Și Dinamo are jucatori buni. Primul…

- Anca Jurma a preluat joi oficial interimatul la șefia DNA. Aceasta a declarat ca DNA va trebui sa ramana in continuare o instituție puternica, independenta și relevanta atat timp cat Romania se confrunta cu fenomenul corupției și ca se va stradui sa asigure un interimat echilibrat.„In primul…

- Simona Halep a revenit in tara luni, 9 iulie, dupa eliminarea de la Wimbledon. Pe aeroport, liderul mondial a spus ca n-a reusit sa-si impuna jocul la All England Club, motiv pentru care a cedat inca din turul 3. Romanca a fost asteptata de cateva zeci de fani la revenirea in Romania, informeaza…

- Billel Omrani (25 de ani) a ales in cele din urma sa-și prelungeasca ințelegerea cu CFR Cluj, dupa o telenovela care a ținut aproape doua luni. Francezul a oferit primele declarații dupa ce a parafat noul contract cu campioana Romaniei. "Eu nu am plecat niciodata de aici. Sunt jucatorul CFR-ului, am…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp formau unul dintre cele mai solide cupluri de pe la noi, iar anuntul divortului a luat prin surprindere pe toata lumea. Cei doi au divortat, azi, la notar. Artista a facut primele declaratii, in exclusivitate pentru HeyNews.ro, dupa ce a fost la notar pentru a depune…