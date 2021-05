Oficial: Ion Ionita, fostul primar din Agigea, condamnat la aproape sase ani de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Daniel Constantinescu se afla in detentie, el fiind condamnat definitiv la zece ani de inchisoare. In dosarul fundatiilor "Fantasioldquo; si "Thalialdquo;, pe data de 04 mai 2018, Antoneta Ardeleanu, judecator in Tribunalul Constanta, l a condamnat pe Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte…

- Fostul primar al municipiului Brasov George Scripcaru a fost achitat definitiv, marti, de Curtea de Apel (CA) Ploiesti, in "dosarul RAT", in care era acuzat de fapte de coruptie. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii au dispus achitarea inculpatului Cristian Radu, la data faptei…

- Fostul primar al comunei Brodina, Vasile Viorel Melen, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Suceava la o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare in regim de detenție. Soluția este definitiva și nu mai poate fi contestata la alta instanța. Vasile Viorel Melen a primit 3 ani inchisoare ...

- Judecatorul Gabriel Mustata, din cadrul Sectiei penale din Tribunalul Constanta, a decis inceperea judecatii in dosarul terenurilor din Portul Tomis Decizia nu este definitiva. In cauza, Andrei Bodean, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta, i a trimis…

- Un tribunal francez a decis luni condamnarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy la 3 ani de inchisoare, dintre care doi ani cu suspendare. Curtea a stabilt ca Sarkozy poate sa ceara ispașirea pedepsei de un an la domiciliu, potrivit France24, citeaza digi24.ro.

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare, pentru corupție și trafic de influența, in dosarul ''interceptarilor''. Inaintea lui, un alt fost presedinte francez, Jacques Chirac, a fost condamnat in 2011 la doi ani de inchisoare cu suspendare - pentru angajari…

- Fostul sef al serviciului de informatii nord-macedonean, Sasho Mijalkov, a fost condamnat vineri la 12 ani de inchisoare pentru orchestrarea timp de peste un deceniu a unei campanii de interceptari ilegale impotriva unor politicieni, oameni de afaceri si jurnalisti, dezvaluirea acesteia provocand…

- Iusein Visel, primarul suspendat din Dobromir, a fost condamnat ieri de Tribunalul Constanta la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr un dosar privind Decizia nu este definitiva. Tot trei ani cu suspendare a primit si Iusein Mursel, alt inculpat in prezenta cauza. Iusein Sachir a fost condamnat…