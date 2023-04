Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Șor, deputatul fugar, va ramane fara mandatul de deputat. Informația a fost confirmata de catre președinta Comisiei juridica, numiri și imunitați. Olesea Stamate. Proiectul de hotarare a fost examinat miercuri, 26 aprilie, la ședința Comisiei parlamentare de profil. „Proiectul a fost aprobat in…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii condamna declarațiile facute de președintele Partidului "ȘOR", Ilan Șor, in care acesta a calificat sentința Curții de Apel privind condamnarea sa la 15 ani de inchisoare drept una "ilegala".

- Republica Moldova va fi condamnata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in dosarul privind „Frauda Bancara”, in care este vizat liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. Declarația a fost facuta de avocatul acestuia, Aureliu Colenco, in contextul unei noi ședințe de judecata in cauza penala de acuzare…

- Parlamentul a votat in lectura finala proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv Constituția R. Moldova. Documentul a fost susținut de 57 de deputați PAS și deputatul MAN, Gaik Vartanean, transmite Deschide.md.…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat sambata ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus) in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni fondate de controversatul oligarh…

- Astazi, 6 martie 2023, a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, legea privind acordarea a doua noi zile libere pentru romani.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt…

- Deputații de opoziție pro-ruși din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) din Republica Moldova au provocat joi tensiuni in Parlamentul de la Chișinau in momentul dezbaterii unui proiect al majoritații pentru promovarea limbii romane, transmite TV8 . Astfel, proiectul PAS (pro-occidentali, la putere)…

- O noua ședința de judecata din dosarul de invinuire a fugarului Ilan Șor care urma sa aiba loc luni, 13 februarie, a fost amanata din motivul neprezentarii aparatorilor, inclusiv a avocatului strain admis in proces și a avocatului desemnat din oficiu, anunța serviciul de presa al Procuraturii Anticorupție…