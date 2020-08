Stiri pe aceeasi tema

- Cele 250.000 de tablete necesare trecerii la sistemul online de educatie nu vor ajunge in scoli pana la data de 10 septembrie, asa cum si-a propus Guvernul, intrucat procedura de licitatie nu a fost gestionata eficient, a declarat, joi, Marian Murgulet, secretar de stat in cadrul Secretariatului General…

- Guvernul a anunțat ca a lansat programul de achiziție a tabletelor și produselor de protecție sanitara, din bani europeni, pentru școlile care se pregatesc de inceperea noului an educațional. Numai ca, așa cum a fost prezentat calendarul de finanțare, tabletele nu vor putea ajunge mai devreme de jumatatea…

- Maștile gratuite pentru persoanele din medii defavorizate inca nu au ajuns la destinație, din cauza unor contestații la licitația de la Ministerul Sanatații, dar un oficial are soluția salvatoare. Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, le recomanda oamenilor care nu iși permit sa…

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, arata ca situația actuala din Romania a fost agravata de lipsa de acțiune a Guvernului și in ciuda alocarilor masive de fonduri in sanatate, Romania se afla in situația de la inceputul pandemiei. ”Va rog sa urmariti acest scurt filmulet despre paturile de terapie intensiva…

- Urmeaza momente decisive pentru Ludovic Orban și oamenii lui din Guvern. Scandalurile mediatice din ultimele luni, aparute in jurul Guvernului PNL condus de președintele Partidului, au adus o scadere drastica a increderii populației in liberali. Klaus Iohannis, conștient de aceste lucruri, pregatește…