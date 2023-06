Stiri pe aceeasi tema

- Continua reacțiile din partea Rusiei dupa atacul cu drone la Moscova! Acuza SUA. Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a acuzat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a apreciat miercuri Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva tarii vecine, transmit Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Statele Unite nu au observat indicii ca Rusia ar intentiona sa utilizeze arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina, anunta Casa Alba, dupa ce presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat un plan de a transfera armament de acest tip in Belarus, scrie Mediafax."Urmarim aceasta situatie cat se…

- NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost…

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit luni la Moscova pentru o vizita de doua zile și pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Oficialul chinez nu a fost așteptat de liderul de la Kremlin, cel din urma preferind sa ia parte la o ședința a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne. In aceste…

- Rusia și China s-au aliniat „in mod clar” la propaganda și dezinformarea cu privire la razboiul din Ucraina, iar Statele Unite și Occidentul nu au investit suficient de-a lungul anilor in combaterea și contracararea unei astfel de dezinformari, este mesajul de la nivel inalt din Departamentul de Stat.„Statele…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…