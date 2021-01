Vineri, 8 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 55 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12.784 persoane confirmate, 11.585 persoane vindecate, 336 decese. CITEȘTE ȘI: 54 noi INFECTARI in județul Alba, in... Articolul OFICIAL| 55 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore: LISTA localitaților din care provin noile cazuri de COVID-19 a aparut prima data pe Ziarul Unirea .