Oferte false pentru vaccinuri, descoperite în 40 de țări Autoritatile sanitare din 40 de tari sunt vizate de campanii frauduloase in jurul vaccinului COVID-19, ce au in spate autori care pretind sa sunt producatori de vaccinuri sau autoritati responsabile cu supravegherea eforturilor de distribuire a vaccinurilor, avertizeaza Interpol. „Interpol a lansat un avertisment global cu privire la niste grupuri de criminalitate organizata care vizeaza guvernele cu oferte false prin care negociaza vaccinuri COVID-19. Avertismentul a fost emis pentru toate cele 194 de tari membre ale Interpol dupa ce agentia internationala de aplicare a legii a inregistrat aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Autoritațile sanitare din 40 de țari sunt ținta unor campanii frauduloase legate de vaccinurile anti-Covid, avertizeaza Interpol, potrivit Agerpres , care citeaza blogul producatorului de soluții de securitate cibernetica Eset. Autorii pretind ca sunt producatori de vaccinuri sau autoritați responsabile…

