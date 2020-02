Stiri pe aceeasi tema

- Noua sa echipa, antrenata de Steven Gerrard, cu Ianis Hagi titular, a caștigat impotriva lui Hamilton, scor 4-1, și s-a calificat in „sferturile” Cupei Scoției, potrivit gsp.ro.Al doilea meci ca titular pentru Ianis la Rangers. Daca miercuri, la 2-1 cu Hibernian in campionat, a jucat inter…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost din nou titular la Rangers. Noua sa echipa, antrenata de Steven Gerrard, a caștigat impotriva lui Hamilton, scor 4-1, și s-a calificat in sferturile Cupei Scoției. Al doilea meci ca titular pentru Ianis la Rangers. Daca miercuri, la 2-1 cu Hibernian in…

- Ianis Hagi (21 de ani) a debutat la Rangers in egalul alb cu Aberdeen de sambata seara. Croatul Borna Barisici dezvaluie ca marea provocare pentru un strain in Scotia este mentalitatea: „Aici trebuie sa castigi fiecare meci. Nu-i un fotbal frumos si e nevoie sa fii agresiv. Cu «directele» sa stea la…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a debutat in aceasta seara pentru Rangers, in remiza cu Aberdeen (0-0). „Decarul” naționalei Romaniei a vorbit la finalul meciului. „Sunt fericit pentru debut, dar, in același timp, dezamagit ca am pierdut doua puncte acasa. Mai avem destule meciuri in fața și…

- Ianis Hagi a debutat la Rangers, sambata, mijlocașul roman fiind introdus pe teren de Steven Gerrard in minutul 77 al confruntarii cu Aberdeen, contand pentru runda cu numarul 24 din prima liga scoțiana, scor 0-0, potrivit Mediafax.La o zi dupa ce a fost prezentat oficial la Rangers, Ianis…

- Ianis Hagi a debutat la Rangers, sambata, mijlocașul roman fiind introdus pe teren de Steven Gerrard in minutul 77 al confruntarii cu Aberdeen, contand pentru runda cu numarul 24 din prima liga scoțiana, scor 0-0.

- Ianis Hagi va purta numarul 7 la Glasgow Rangers. "Hagi este aici", a titrat site-ul "protestantilor", alaturi de o poza cu Ianis Hagi alaturi de managerul lui Glasgow Rangers, Steven Gerrard. Glasgow Rangers va plati cinci milioane de euro in cazul in care va decide sa-l transfere…

- Mijlocasul de 21 de ani a fost transferat cu surle si trambite la campioana Belgiei, insa, in ultima etapa, nici macar n-a mai prins lotul, fiind trimis in tribune. Iar joi a venit decizia: Ianis Hagi, imprumutat pana in vara la Rangers (Scotia).