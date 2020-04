Odată victime ale propriului succes, orașele belgiene au rămas fără turiști Centrele istorice ale orașelor belgiene Bruxelles și Bruges, de regula atât de pline de vizitatori încât autoritațile au luat în considerare limitarea numarului de turiști, se confrunta cu o provocare fara precedent pe masura ce pandemia COVID-19 a redus turismul la zero, potrivit unor oficiali belgieni citați de Reuters.



Spre deosebire de alte orașe turistice europene, precum Paris sau Amsterdam, orașul Bruges, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO, se bazeaza complet pe cei aproximativ opt milioane de turiști care viziteaza orașul și aduc 750 de milioane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datorita faptului ca subiectul analizat in cuprinsul acestui articol a fost prezentat in cadrul programului de master intitulat Istorie și politica militara in Romania secolelor XIX-XXI vom incepe prin a spune ca statele cucerite de Armata Roșie intre anii 1944-1945, printre care și Romania (aceasta…

- Peste 20 de persoane care faceau gratar „umar la umar“, in ciuda noilor masuri luate pentru combaterea coronavirusului, au fost alungate doar dupa ce polițiștii au rasturnat gratarul, transmite BBC . Poliția din orașul Foleshill a publicat imagini cu gratarul intrerupt marți dupa-amiaza, gestul acestora…

- Cel mai efervescent oraș al distracției mondiale, Las Vegas a incheiat prima zi din istoria sa cu niciun turist cazat și toate cazinourile inchise. Bulevardele goale amintesc de Pripeat, Cernobil. Va prezentam imagini exclusive din locul ce, pina recent era centrul distracției mondiale, instantanee…

- Prosecutors with the Prosecutor General's Office opened a criminal case in rem, for committing the crime of foiling disease prevention, in the case of Liberal senator Vergil Chitac, who infected several people with the new coronavirus.According to some representatives of the Prosecutor's Office,…

- Documente ale instantei date publicitatii dupa ce Harvey Weinstein a fost gasit vinovat de jurati arata ca ca producatorul ar fi spus ca „Jennifer Aniston ar trebui ucisa”, anunța MEDIAFAX.Izbucnirea mogulului de la Hollywood a avut loc atunci cand un jurnalist i-a cerut sa comenteze zvonurile…

- The Social Democratic Party's (PSD) Congress meeting will take place on 21 March, and, in case the coronavirus crisis escalates, a vide-congress will also be held, PSD Interim Chairman Marcel Ciolacu said on Friday.He mentioned 21 March as the data agreed by the majority of the party colleagues,…

- Anthony Davis a fost cel mai bun jucator al celor de la Lakers, cele 37 de puncte ajutând-o din plin pe formația din LA sa se impuna în fața celor de la Philadelphia (120-107). Boston Celtics a pierdut, dupa prelungiri, meciul cu Brooklyn Nets, în timp ce San Antonio a câștigat…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…