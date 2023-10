Octombrie si-a intrat in drepturi. Temperaturi minime negative, inregistrate de termometre

Noaptea trecuta a fost una dintre cele mai racoroase nopti din aceasta perioada, iar valul de caldura care a fost deasurpa Romaniei in septembrie a cedat drepturile unei nopti de toamna in toata regula. In unele zone din Romania, termometrele au inregistrat temperaturi negative la primele ore ale diminetii.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, cea mai scazuta temperatua, la ora 06.00 dimineata, a fost de 1,9 grade Celsius in Lotrului, iar la Miercurea Ciuc se inregistrasera 1,3 grade ...