OCDE anunță când va reveni activitatea economică globală va ajunge la nivelul prepandemic Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a declarat ca o revenire graduala dar eterogena a economiei globale va avea loc in urmatorii doi ani. Agentia, ai carei membri sunt in principal tari bogate, a afirmat, intr-o noua estimare, ca cel mai probabil activitatea economica globala va ajunge la nivelul prepandemic pana la finalul anului 2021. Aparitia vaccinurilor a facut ca raportul sa manifeste un optimism retinut, potrivit RADOR. Pentru prima data de la inceputul pandemiei, acest raport sustine ca exista speranta pentru un viitor mai bun. Dar in timpul pe care il mai avem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Romania este cea mai bine pregatita tara de pe lista statelor europene care sunt in curs de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

