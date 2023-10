Occidentul se scotocește în buzunare după arme: Ucrainenii trag între 2.000 și 3.000 de obuze pe zi și trebuie să păstreze ritmul Pe fronturile de lupta ucrainene sunetul tunurilor armatei de la Kiev tragand in pozițiile rusești este atat de constant incat pare bataia inimii unui razboi care se prelungește deja de mai bine de douazeci de luni. Fara aceasta bariera de foc trupele ucrainene nu ar putea sa-și mențina pozițiile și nici sa lanseze o contraofensiva pentru recuperarea teritoriilor invadate de Rusia. Totusi, este sustenabila rata foarte mare de tiruri? Pentru cat timp? Ramane NATO fara rezerve de arme și muniție, punandu-și in pericol propria securitate in fața viitorului și, potrivit diverșilor experți, a amenințarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

