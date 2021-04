Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat, luni, legea adoptata recent de Parlament si care ii permite oficial sa ramana in functie pana in 2036, cand ar urma sa implineasca 83 de ani.

- Rusia acumuleaza o forța militara fara precedent in Arctica și iși testeaza cele mai noi arme intr-o regiune proaspat ramasa fara gheața din cauza schimbarilor climatice, in incercarea de a-și securiza zona de nord și de a deschide o ruta de transport maritim cheie din Asia catre Europa, arata CNN,…

- Nu de puține ori analiștii geo-politici au pus accent pe ințelegerea modului in care se vor dezvolta capacitațile militare rusești. Analizele acestora se bazeaza pe ultimii și urmatorii 20 de ani. In opinia acestora este esențiala aceasta cunoaștere pentru planificarea viitoare a apararii occidentale.…

- Rusia ameninta ca o noua escaladare a razboiului in Donbas ar putea ”disstruge” Ucraina, iar NATO isi exprima ingrijorarea fata de o importanta consolidare a prezente militare ruse in estul acestei tari, devastat de razboi, relateaza Reuters potrivit news.ro. Imagini difuzate pe retele de…

- Pentagonul este in alerta in contextul intensificarii activitatilor Rusiei in Europa de Est si Arctica in aceasta saptamana, ceea ce reprezinta o noua provocare pentru administratia presedintelui american Joe Biden, au afirmat miercuri oficialitati militare americane, potrivit politico.eu, informeaza…

- Rusia era angajata marti in noi exercitii militare in Arctica, o regiune strategica in care si-a sporit prezenta in ultimii ani si unde interesele sale se opun celor ale mai multor state, inclusiv SUA, relateaza AFP potrivit Agerpres. Manevrele au inceput luni si urmeaza sa dureze "cateva zile",…

- Rusia s-a angajat, marți, in noi exerciții militare in Arctica, o regiune strategica in care și-a sporit prezența in ultimii ani și unde interesele sale se ciocnesc cu cele ale mai multor țari, inclusiv ale Statelor Unite. Noile manevre vor dura „cateva zile”, potrivit Ministerului rus al Apararii.…

- Deja de citeva zile in presa și la Kyiv se discuta ideea propusa de SUA - crearea unei alianței militare Ucraina-Georgia-Moldova, care trebuie sa consolideze securitatea in regiunea Marii Negre. Opinia sa pentru eNews a exprimat Valeriu Pleșca, ex-ministru al Apararii RM. "In urma crearii acestei uniuni…