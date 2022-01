Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe, Serghei Lavrov a declarat ca, Rusia nu este pregatita sa astepte pentru totdeauna ca Statele Unite si NATO sa raspunda cererilor privind securitatea si ca doreste un raspuns detaliat la fiecare propunere a Rusiei. La conferința sa anuala de presa, diplomatul de top al Rusiei, a…

- „S-au constatat diferențe majore in privința securitații in Europa”, a subliniat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o intalnire la sediul Alianței cu delegația rusa, care ar fi trebuit sa faca posibila „inițiarea negocierilor cu Moscova privind situația din Ucraina. El a spus…

- Moscova așteapta un raspuns scris motivat din partea Washingtonului și a aliaților sai la propunerile privind securitatea europeana, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov.

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, transmite…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…