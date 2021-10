Stiri pe aceeasi tema

- “Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se alatura, in perioada 25 – 31 octombrie 2021, pentru al cincilea an consecutiv, demersurilor initiate de IOSCO (International Organization of Securities Commissions) pentru a celebra in Romania „Saptamana Mondiala a Investitorului” ( World Investor Week…

- Prima emisiune de obligatiuni a BRK Financial Group (BRK) intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti in data de 26 octombrie, sub simbolul bursier BRK26, informeaza BVB. BRK Financial Group a atras de la investitorii din piata de capital 25 milioane de lei.…

- “Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca marti , 12 octombrie, obligatiunile companiei polone ze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranza ctionare (SMT) sub simbolul bursier A FH25 “, anunta bursa. Aforti Holding , companie inr egistrata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis sedinta de luni cu toti indicii in scadere si cu o valoare a tranzactiilor de 43,74 milioane de lei (8,8 milioane de euro). Astfel, indicele principal BET s-a depreciat cu 0,60%, pana la 12.327,58 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai…

- “In data de 10 septembrie 2021, One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, s-a intrunit, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor (AGA) de la momentul listarii companiei la Bursa de Valori Bucuresti.…

- Prima emisiune de obligațiuni Prefera Foods debuteaza astazi, 10 septembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București. Obligațiunile au o valoare totala de 5 milioane de euro și se tranzacționeaza la bursa sub simbolul PRF26E. Fondurile atrase de la investitorii din piața…

- „Piata de capital din Romania a inregistrat, in general, o dinamica pozitiva, dupa episoadele de volatilitate ridicata din prima jumatate a primului an pandemic, tendinta manifestata si in cazul pietelor de capital din regiune. Desi aparitia vaccinului, urmata de implementarea unor campanii extinse…

- Cele doua componente ale pieței de capital – bursa și organismele de plasament colectiv (OPC) – se confrunta cu seturi diferite de riscuri corespunzatoare condițiilor de funcționare specifice. Astfel, pentru piața OPC cele mai relevante sunt riscurile investiționale, riscul de credit și riscul de lichiditate.…