Obiectiv atins pentru CSM București! Cu trei meciuri inainte de finalul sezonului, CSM București ocupa locul 4 in clasament, acesta fiind și obiectivul pe care antrenorul Eliodor Voica și l-a trasat cand a ajuns la clubul din Capitala. Trei partide mai au de disputat baieții de la CSM București pana la finalul sezonului, cu CSM Vaslui, ACS HC Buzau și CSM Bacau, dar nimic nu se mai poate schimba in clasamentul Ligii Zimbrilor. Echipa bucureșteana va termina pe poziția a patra acest campionat. „Obiectivul nostru a fost clasarea in primele patru locuri și aș spune ca nu a fost un obiectiv ușor de atins, am intampinat cu toții greutați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

