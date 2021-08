Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) estimeaza ca varful pandemiei ar putea sa fie in Romania la finalul lunii septembrie, mentionand ca in cel mai rau scenariu posibil tara noastra ar putea ajunge la 4.000 de pacienti spitalizati…

- Mediul de afaceri romanesc ramane in continuare incert, ca urmare a impactului economic pe care il poate avea un posibil val patru al pandemiei de COVID-19, precum si a expirarii masurilor de stimulare fiscala si a cresterii presiunilor inflationiste, potrivit raportului KeysFin Macro Update. ‘Cea mai…

- Ministrul Sanatatii, Olivier Veran, a afirmat pe Twitter ca in ultimele cinci zile rata de infectare nu a mai scazut, ci a inceput sa creasca, “din cauza variantei Delta, care este foarte contagioasa".

- Cum cred angajatorii ca va arata piața muncii la finalul pandemiei: vor recruta mai greu, va crește rata de fluctuație din companii, salariile vor reincepe sa creasca, iar candidații vor fi din nou atrași de joburile din strainatate.

- Premierul Florin Cițu a discutat, marți, la Palatul Victoria, cu președintele Israelului, Reuven Rivlin. Florin Cițu a subliniat ca Guvernul pe care il conduce este unul axat pe reforme, iar Forumul de afaceri Romania-Israel care va avea loc miercuri va reprezenta o buna oportunitate pentru noi investiții.…

- Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (596.434). Brazilia este pe locul doi, cu 469.388 de decese, urmata de India (340.702), Mexic (228.362) si Peru (185.380). Cititi si: Persoanele infectate cu coronavirus pot genera anticorpi pentru tot restul vietii - studiu

- In prezent, GLAMI Romania colecteaza articole de la 400 de magazine online, permițand clienților sa vada produsele care ii intereseaza intr-un singur loc, in funcție de categorii și filtre, in loc sa mearga pe site-ul fiecarui magazin in parte.GLAMI a fost lansat in octombrie 2013 in Republica Ceha…