Obiceiuri de igienă intimă care te ajută să rămâi sănătoasă Specialiștii afirma ca printre factorii care perturba flora vaginala se numara stresul, anumite tratamente medicamentoase și folosirea unor produse nepotrivite pentru igiena intima. Poți opta pentru cateva soluții salvatoare, care funcționeaza excelent in cazul unor aplicari de lunga durata și mai ales, adaptate nevoilor tale. Afla ce obiceiuri sanatoase de igiena intima te ajuta sa reduci iritațiile, dezechilibrele florei și chiar infecțiile fungice (totuși, acestea nu inlocuiesc consultul unui medic ginecologic). Ține cont de ingredientele menționate pe eticheta produsului Evita gelurile lubrifiante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

