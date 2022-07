Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Valea Mureșului, cu sprijinul Prefecturii Mureș și al Consiliului Județean Mureș organizeaza, la finele acestei saptamani (30-31 iulie), cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Vaii Mureșului. In cursul zilei de joi, cei implicați in organizare au inceput sa amenajaze…

- Nunta, in orizontul popular, este un rit de trecere, o inițiere ce presupune intrarea in comunitatea oamenilor casatoriți, trecerea de la statutul de fata /fecior la cel de insurați și implinirea destinului. Tradiții vii, obiceiurile de nunta vor fi prezente la Festivalul Vaii Mureșului, duminica, 31…

- Festivitatea de incheiere a anului scolar 2021 – 2022 a fost organizata astazi. La eveniment au participat reprezentanti ai instututiilor colaboratoare: Centrul de Educatie Incluziva nr.3 Reghin și Colegiul Agricol Traian Savulescu din Targu Mureș. Cei 50 de deținuți au absolvit formele de invatamant…

- Primaria și Consiliul Local Hodac, in parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" Targu Mureș și Ansamblul "Hodaceana" organizeaza luni, 13 iunie, de la ora 14.00, la Podul Hodacului, spectacolul extraordinar de folclor "Udatul nevestelor la Podul Hodacului". Potrivit…

- „Bogdaneii" clasei a II-a și dascalița lor Nicoleta Bogoș, de la Școala Gimnaziala „Bogdan Voda" - Campulungul Bucovinei, au organizat vineri, 27 mai, la Muzeul ,,Arta Lemnului" din Campulung Moldovenesc, spectacolul „Nunta in Bucovina", din cadrul ...

- Intr-un cadru cat se poate de autentic, Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin, inconjurata de oameni dragi, solista de muzica populara Florina Oprea și-a lansat, in urma cu cateva zile, cel de-al treilea album intitulat "Cine ma cunoaște bine". Evenimentul a fost inclus in seria de manifestari…

- Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin a anuntat, luni, ca pregateste o incursiune in mestesugul rotaritului, prin prezentarea unor piese de colectie cu o vechime apreciabila, precum si a unor unelte folosite in atelierele de rotarit, in Expozitia "Roata cea de toate zilele". „De-a lungul timpului,…