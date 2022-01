Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 21 de ani, ucis cu bestialitate intr-un parc din capitala, urma in aceasta luna sa ajunga la Milano pe un contract de modeling. „Ma doare cand ma gandesc in ce chinuri a murit acest baiat de 20 de ani, care mereu a trait cum și-a dorit, a visat și a tins spre ce este mai bun”, a povestit…

- In timp ce pentru oameni Revelionul este un prilej de bucurie si distractie, pentru animalele de companie poate fi o noapte ca oricare alta sau un eveniment stresant ce poate duce la pierdere sau chiar la deces. In fiecare an, exista cazuri de animalele care fug de acasa de Revelion, se imbolnavesc…

- Specialistii Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor dintre consumatori si banci/IFN-uri vin cu un indemn la realism pentru anul ce se pregateste sa inceapa, potrivit declaratiilor facute de Alexandru Paunescu pentru „Adevarul”.

- Pe portalul de dating Tinder, un azil de animale a creat pagini pentru patrupede abandonate, oferite spre adopție. Germanii au cumparat sute de mii de caini și pisici, pe care acum nu le mai vor, arata o ancheta Deutsche Welle. „Nu sunt doar cineva pentru o noapte”: Pentru mulți dintre utilizatorii…

- Explicatiile psihologului Laura Maria Cojocaru. Oglinzile Eseniene: Cum atragem persoanele potrivite. Așa cum indica izvoarele istorice, esenienii au fost primii care se raportau la relații folosind conceptul de „oglindire”. Aceștia porneau de la premisa ca fiecare om știe despre viața mult mai multe…

- Ce trebuie sa faca școlile pentru a preveni obezitatea in randul copiilor. Recomandarile medicului Mihai Ionescu! „Copiii petrec la școala cel mai mult timp, șapte-opt ore pe zi, exact in perioada in care se dezvolta fizic și acumuleaza informații de baza ce le vor folosi ulterior toata viața. Nu exista…

- Medicul veterinar șef al Societații veterinare din America de Nord, Dana Varble, a numit pentru CNN avantajele și dezavantajele dormitului alaturi de animalele de companie. Dupa cum a menționat specialista, in ceea ce privește animalele de companie, este bine pentru ei sa doarma cu stapinii lor, deoarece…

- Poate ați auzit despre beneficiile consumului de CBD pentru oameni. Se spune ca acesta poate ajuta in ameliorarea mai multor condiții medicale serioase, cum ar fi cancerul, depresia, artrita, sau alte asemenea. Știați, insa, ca uleiul CBD poate fi administrat și animalelor de companie? In acest articol,…