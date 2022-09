Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga absența de pe micul ecran, Cristina Șișcanu se intoarce in televiziune, insa de data aceasta in calitate de prezentatoare. Va lucra la același post de televiziune precum soțul ei, Madalin Ionescu.Cristina Șișcanu a anunțat ca revine in televiziune și va fi gazda unei emisiuni TV. Soția…

- Soarele a rasarit din nou pe strada Adelinei Nica, fosta partenera de viața a lui Mihai Costea. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa venirea pe lume a fiului lor, iar acum aceasta a decis ca e timpul sa fie iar fericita. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre barbatul cu care formeaza un cuplu.

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit in biserica, la sfarșitul lunii iulie. Acum, cei doi au luat o decizie importanta pentru viitorul lor ca familie. Intr-un interviu la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a dezvaluit ce planuri are, dar și ce se intampla cu baiețelul logodnicului ei. Adriana…

- Otilia Bilionera demonteaza ideea ca nu exista prietenie dupa relație și a dezvaluit ca fostul logodnic ii este acum cel mai bun prieten. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca de fiecare data cand apare un admirator in viața ei se sfatuiește cu fostul ei iubit.

- Turiștii romani incep sa faca mișto de prețurile nesimțite de pe litoralul romanesc, unde un șezlong costa 40 - 50 de lei in stațiuni ca și Saturn și ajung la 100 de lei sau mai mult la Mamaia.”33 de lei/zi/doua persoane pe plaja Kleopatra din Alanya, una dintre cele mai bune din zona Antalya (Blue…

- David Popovici, vedeta Campionatului European de juniori, de la Otopeni. Abia incoronat drept noul „rege al natației mondiale”, dublul campion mondial poate fi urmarit de fani și „pe viu”. Inotatorul de 17 ani va participa la Europenele de juniori, unde iși va apara titlurile cucerite, anul trecut,…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Procesul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua! Cei doi au un nou termen joi și se vor intalni fața in fața la Tribunal. Claudia Patrașcanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește ca divorțul sa se termine cat mai repede. Iata ce a declarat vedeta!