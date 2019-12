Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu doi ani și formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In urma unor speculații, cum ca cei doi ar fi la un pas de divorț, soțul vedetei a lamurit situația și a facut primele declarații. Oana și Alex sunt la fel de fericiți…

- Dorian Popa a explicat care este adevaratul motiv pentru care nu se gandește la copii. "Eu, facand sport, iau niste suplimente nutritive, niste chestii care cu siguranta ma fac sa nu fiu clar in acest moment apt sa dau viata unui bebelus. Si daca vreau sa fac asta trebuie clar sa urmez niste…

- Oana Zavoranu pune foarte mult preț pe felul in care arata. Actrița cheltuie o avere pe tratamentele de ingrijire corporala și infrumusețare in fiecrae luna. Oana Zavoranu nu-și arata absolut deloc varsta. Deși are 46 de ani, arata impecabil și poate oricand rivaliza cu orice adolescenta. Cu toate astea,…

- Oana Zavoranu a explodat pe retelele sociale dupa ce s-a vehiculat ca Alex Ashraf ar fi fost surprins in tandreturi cu o alta femeie. Actrita a reactionat dur si a publicat un mesaj prin care isi apara partenerul de viata si spune ca totul este o inventie, in goana dupa senzational. Bruneta si palestianianul…

- Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, a fost surprins in tandrețuri cu alta femeie. Scena care trezește multe suspiciuni s-a petrecut intr-o benzinarie din zona de nord a Capitalei. Alex Ashraf și o bruneta focoasa au stat de vorba la o masa din benzinarie și la un moment dat domnișoara și-a intins picioarele…

- Oana Zavoranu, actrița din ”Sacrificiul”, noul serial de la Antena 1, a surprins pe toata lumea cu o schimbare de look, despre care prietenii virtuali spun ca ”i se potrivește manușa”.