- Oana Zavoranu ii ia aparare preotului Calistrat Chifan, care este cercetat pentru lovirea unei femei, chiar in curtea bisericii. Chiar daca incidenttul a fost filmat și au ieșit la lumina alte nereguli grave din trecutul parintelui, acesta inca are susținatori, iar ”Querida” este unul dintre ei. Iata…

- In ultima perioada, Oana Zavoranu a atras atenția tuturor cu mesajele postate pe contul de socializare, in care a facut destainuiri neașteptate din familia ei. Mai mult, aceasta a recunoscut recent ca trece printr-o perioada foarte grea.Oana are o situație materiala buna, insa ca a avut parte și de…

- Oana Zavoranu ține constant legatura cu fanii sai și in ultimele zile, le-a facut o serie de marturisiri. De aceasta data, vedeta nu a ezitat sa ii critice pe cei care pun preț doar pe latura materiala, fara sa le pese de evoluția pe plan spiritual.

- Momente grele pentru Oana Zavoranu. La trei zile dupa ce și-a cerut iertare de la persoanele pe care le-a jignit, vedeta a revenit cu cateva explicații privind situația sensibila prin care trece. Cu toate acestea, bruneta a preferat sa pastreze discreția in legatura cu o greșeala tulburatoare pe care…

- Sa fie Oana Zavoranu insarcinata? Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca astazi este o zi mare și fericita pentru ea. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și susțin ca Oana Zavoranu ar fi insarcinata, dupa ce a postat mesajul controversat pe rețelele de socializare.

- Cleopatra Stratan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Artista este implinita atat pe plan profesional, cat și pe plan sentimental, iar ea are parte in viața doar de reușite. Recent, cantareața a postat pe rețelele de socializare personale cateva fotografii emoționante cu ea,…

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.

- Oana Zavoranu are probleme. Celebra bruneta a fost executata silit din cauza unor datorii. Recent, clinica sa de infrumusețare a fost vizitata de poliție și un executor judecatoresc pentru a recupera bunuri care sa acopere un prejudiciu de peste 11.000 de lei. La fața locului s-a prezentat și femeia…