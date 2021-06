Stiri pe aceeasi tema

- Pepe ii raspunde Oanei Zavoranu dupa ce vedeta a facut in spațiul public o serie de dezvaluiri despre el, despre casnicia și divorțul lor. Cantarețul nici macar nu vrea sa ii pronunțe numele fostei soții. Oana Zavoranu și Pepe au fost casatoriți cinci ani. Dupa o relație de 11 ani, cei doi și-au spus…

- Dupa ce a vorbit despre divorțul de Oana Zavoranu și a declarat ca a fost cea mai mare greșeala a vieții lui, Pepe a dezvaluit și momentul in care el și ”Querida” și-au spus adio, de fapt. Latino lover-ul a recunoscut in cadrul podcast-ului lui Damian Draghici ca ultimul an alaturi de focoasa bruneta…

- Denisa Filcea, soția lui Flick, ii raspunde Oanei Zavoranu la Xtra Night Show, asta dupa ce ”Querida” i-a adresat mai multe cuvinte pe rețelele de socializare. Partenera de viața a prezentatorului s-a infuriat la culme și a spus tot ce crede despre bruneta.

- Dezvaluiri șoc in cazul morții afaceristului Ioan Crișan! Conform imaginilor obținute de pe camerele de filmat din zona, un barbat imbracat in negru și-a facut apariția chiar la locul in care a explodat mașina in care se afla afaceristul. De asemenea, barbatul nici macar nu s-a uitat la mașina care…

- Oana Zavoranu, la momentul adevarului. Invitata in cadrul unui podcast, ”Querida” a spus motivul real pentru care a atacat-o de-a lungul timpului pe Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe! Focoasa bruneta susține ca nu a avut niciodata nimic cu mama copiilor fostului sau soț și face declarații bomba!

- Oana Zavoranu taie in carne de vie. ”Querida” nu iarta pe nimeni și nimic și le-a declarat ”razboi” Antoniei și lui Alex Velea. Vedeta nu s-a putut abține și a adus cuvinte dure la adresa celor doi artiști și chiar l-a comparat pe Alex Velea cu un ”pitic buclucaș”. Mesajul acid transmis de fosta soție…