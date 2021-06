Stiri pe aceeasi tema

- Zi de mare, mare bucurie și sarbatoare in showbiz-ul romanesc! Oana Zavoranu iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Celebra ”Querida” a implinit varsta de 48 de ani și a fost copleșita cu mesaje inca de la miezul nopții. Printre urarile fanilor am regasit-o și pe cea a soțului sau, Alex Ashraf, care…

- Preasfintitul Parinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud a implinit vineri, 11 iunie 2021, varsta de 46 de ani. Ierarhul este originar din Republica Moldova, fiind nascut in Comuna Puhoi, Raionul Anenii Noi, in anul 1975, potrivit basilica.ro. A intrat in viața monahala la Manastirea…

- E sarbatoare in casa Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea. Cei doi parinți il sarbatoresc pe fiul lor el mare. Milan Cristian a implinit 5 ani și cea mai frumoasa urare a primit-odin partea mamei lui. Vedeta a publicat pe Facebook doua poze cu Milan Cristian, dar și un mesaj in care iși exprima…

- Lili Sandu a implinit astazi 42 de ani. Vedeta, care a devenit mama unui baiețel, in luna august a anului trecut, iși va serba ziua de naștere alaturi de mama ei și asta pentru ca iubitul acesteia, Silviu Țolu, este plecat din București. Cu toate astea, tatal baiețelului ei a surprins-o cu flori, tort…

- Scancetele vlaguite ale bebelușului abandonat intr-o punga, pe caldaramul rece, undeva intre blocurile unui cartier din București, au fost auzite in noapte de o femeie. Apoi, povestea incarcata de dramatism și speranța s-a scris, parca de la sine, fila cu fila. Bebelușul lasat in ghearele morții chiar…

- Bursucu sau Adrian Cristea, pe numele din buletin, apare de luni pana vineri la Kanal D, alaturi de Teo Trandafir. El descoase toate vedetele de la noi, insa foarte rar face dezvaluiri despre viața lui personala, despre familia pe care și-a intemeiat-o. Dincolo de micul ecran, Bursucu e un tata cu norma…

- Ne pregatim de un nou turneu interesant din LNBM. Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va disputa, joi si vineri, doua jocuri, in compania formatiilor BC Timisoara si CSU Oradea, din cadrul returului de campionat. Cu doua victorii, alb-albastrii se pot apropia din ce in ce mai mult de locul al 5-lea,…

- Oana Zavoranu se „scalda” in lux și opulența! Frumoasa actrița le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare ce mașina deține. Va spunem despre acum ca este vorba despre un bolid la care mulți doar viseaza, autoturismul aratand ca o adevarata „bijuterie pe patru roți” prin care cu siguranța atrage…