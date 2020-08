Stiri pe aceeasi tema

- Deși ar fi trebuit sa vina pe lume o saptamana mai tarziu, micuțul Petru Lucas i-a facut o surpriza frumoasa mamei sale, Oana Tache. El s-a nascut la un spital privat din București pe 1 august, chiar de ziua MTV. Cea care a realizat peste 450 de interviuri cu artiști internaționali de top și care a…

- Bucurie mare pentru Oana Tache, in plina pandemie! Vedeta a devenit mamica, aducand pe lume un baiețel incapațanat care a ținut sa vina mai devreme decat era programat. Mai mult, a postat deja și primele imagini cu micuțul ei.

- Dana Rogoz și soțul ei au sarbatorit zilele trecute 8 ani decand s-au casatorit civil. Cu aceasta ocazie, cei doi și-au facut un cadouspecial. Actrița a anunțat ca ea și Radu Dragomir și-au cumparat o casa,intr-un loc de suflet. Vedeta a publicat apoi imagini cu locuința, pe caretrebuie sa o consolideze.…

- Fosta știrista și concurenta la un reality-show celebru a ținut secreta toata perioada de 9 luni cat a fost insarcinata. Raluca Lazaruț nu a suflat o vorba pe rețelele de socializare și nu a publicat nicio imagine cu ea gravida, insa la cateva luni dupa ce a nascut, a publicat o imagine cu copilul ei,...…

- Flavia Mihașan și iubitul ei, Marius Moldovan, au sarbatorit aniversarea de 1 an a fiului lor Carol, iar daca pana acum cei doi nu au publicat imagini complete cu chipul micuțului, cu ocazia zilei de naștere le-au aratat fanilor cat de frumos este și cu cine seamana.

- Au trecut 13 ani de cand Laura Andreșan s-a retras din atenția publicului și un an de cand a devenit mamica! Partenera de viața a lui Grasu XXL a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro pentru prima data cu fetița și trebuie sa recunoaștem ca radiaza de fericire!

- Un incendiu puternic a izbucnit in cursul zilei de duminica, la doua hale de pe Bulevardul Metalurgiei. Mai multe autospeciale ale pompierilor au intervenit sa stinga focul care a cuprins construcțiile.

- Oana Carmaciu a nascut in urma cu o saptamana, insa, a facut public abia acum acest lucru. Actrița din serialul Sacrificiul a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Nașterea s-a desfașurat in cea mai mare discreție, astfel ca nimeni nu a știu de fericitul eveniment, pe care Oana Carmaciu, in varsta…