- Oana Roman a dat dovada de foarte multe ori ca este o familista convinsa, astfel ca de cele mai multe ori alege sa iși petreaca timpul in preajma partenerului ei de viața și a fiicei lor. Astazi, cei trei au vrut sa profite de soarele de afara și au decis ca este momentul potrivt pentru a face o plimbare…

- Oana Roman nu mai are de gand sa taca atunci cand este jignita. Fiica lui Petre Roman s-a enervat la culme atunci cand a fost criticata ca-l lasa pe Marius Elisei sa gateasca. Ce le-a raspuns celor care i-au adresat cuvinte urate. De cand s-au impacat, totul merge ca pe roate in relația Oanei Roman…

- Anul acesta a fost un adevarat roller coaster de emoții pentru Oana Roman. Invitata in platoul Star Matinal, vedeta a facut retrospectiva acestui an și a vorbit despre ceea ce a insemnat desparțirea, dar și impacarea cu Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman marturisește ca divorțul a avut un impact aparte…

- Deși au divorțat și parea ca nu mai pot forma un cuplu, Oana Roman și Marius Elisei se ințeleg mai bine ca niciodata, iar cei doi nu ezita sa iși demonstreze zi de zi iubirea unul fața de celalalt. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a marturisit tuturor, ce surpriza i-a facut…

- Oana Roman a fost intr-o frumoasa vacanța in Cipru, insa finalul a fost unul care i-a lasat un gust amar. Vedeta a marturisit ca a fost jignita și tratata intr-un mod total neadecvat in aeroport. Timp de cateva zile, Oana Roman și Marius Elisei au fost alaturi de fiica lor, Isabela, intr-o vacanța pentru…

- Oana Roman a reacționat dupa ce s-a spus ca a ramas fara par in cap. Vedeta a fost deranjata de modul in care s-a discutat situația și recunoaște ca are cateva probleme cu parul. Liniștea Oanei Roman, care se afla in vacanța in Cipru alaturi de Marius Elisei și fiica lor , a fost intrerupta de un subiect…

- Oana Roman a fost extrem de deranjata dupa ce a fost acuzata ca lucreaza ilegal. Fiica lui Petre Roman a marturisit ca platește taxe și impozite pentru tot ceea ce face. Vedeta incearca sa ignore pe cat posibil rautațile care se spun la adresa ei. Marius Elisei și Oana Roman au impreuna un site cu haine,…