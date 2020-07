Stiri pe aceeasi tema

- Ani de zile indragita solista Minodora, pe numele ei de familie Muntean, care ani de zile a cantat sub pseudonimul “Minodora la Maxim” cantarea multe kilograme in plus. Zilele acestea solista a publicat niște fotografii cu ea in care apare extrem de slaba și nu mai aduce cu solista care canta pe vremuri…

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Cabral Ibacka a decis sa arate chipul fiicei sale, de numai doi ani. Soția indragitului prezentator de televiziune Andreea Ibacka a postat o fotografie de familie in care apare și micuța Namiko. Fanii au ramas surprinși cand au vazut cat de bine seamana fetița cu tatal ei. Vezi aceasta postare pe…

- Adele, in varsta de 32 de ani, a slabit considerabil de cand nu a mai fost in atenția reflectoarelor. Faimoasa cantareața a implinit 32 de ani pe 5 mai. Ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj in care le-a mulțumit fanilor ce i-au transmis mesaje de ziua ei. Alaturi de mesaj a postat […]

- Așa cum ați citit deja de la noi indragita solista a implinit 40 de ani, o varsta rotunda, pe care insa nu a putut sa o sarbatoreasca așa cum și-a dorit. Insa Anda Adam a fost surprinsa deja de persoanele iubite și fani cu cadouri, iar interpreta a facut publice unele dintre acestea. Unul dintre...…

- Pandemia de coronavirus a provocat panica in randul tuturor oamenilor. Multe dintre vedetele de la noi au anunțat ca vor ramane in case de frica raspandirii de COVID-19, schimbandu-le viața radical. In aceasta perioada dificila, Oana Roman a devenit mult mai melancolica și a deschis cutia cu amintiri.