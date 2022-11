Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este destul de activa pe rețelele de socializare personale și mereu impartașește cu fanii ei din mediul online tot ce i se intampla in viața. Recent, vedeta le-a transmis un mesaj acid persoanelor care arunca cu „noroi” in ea. Iata ce le-a spus bruneta acestora, dar și ce a postat in mediul…

- Aztazi, 4 noiembrie, este Ziua Internaționala a Bunului Simț. O vedeta care a ținut sa marcheze evenimentul cu o mica observație fost Oana Roman. Fiica lui Petre Roman a transmis un mesaj dur despre comportamentul anumitor romani, in special atunci cand folosesc baile din restaurante și cafenele.

- Oana Roman a intervenit in cazul controverselor create de decizia Deliei Matache de a nu face copii și s-a alaturat vedetelor care i-au luat apararea cantareței, dupa ce a fost judecata pentru alegerea ei. Vedeta le-a spus urmaritorilor ei ca intrebarea „de ce nu faci copii?” sau „cand faci copii?”…

- Oana Roman s-a alaturat unei conversații din mediul online pe tema condiției femeii in Romania i cum este tratata agresiunea asupra femeii chiar de catre poliție. Vedeta a dorit sa traga un semnal de alarma asupra promovarii unor idei periculoase privind cazurile de violența asupra femeii și a modului…

- Mihai Bendeac vine cu primul mesaj oficial dupa plecarea de la Antena 1. Fanii emisiunii ,,iUmor” susțin ca proiectul nu va mai fi la fel fara celebrul actor care le aducea zambetul pe buze tuturor la masa juriului. Vedeta s-a desparțit cu scandal de postul de televiziune alaturi de care a lucrat mulți…

- Recent, Oana Roman a facut o postare pe rețelele sociale, acolo unde a marturisit ca i se par foarte costisitoare ieșirile la restaurant. Cu atat mai mult, vedeta s-a plans de prețul pe care trebuie sa il achite pentru o cafea consumata intr-unul dintre restaurantele din centrul Capitalei. Oana a izbucnit…

- Zi trista in familia Catincai Roman. Vedeta este distrusa de durere dupa ce tatal ei, Iosif Zilahy, a murit. Anunțul ca barbatul s-a stins din viața a fost facut chiar de fiica lui, prin intermediul rețelelor de socializare. Oana Roman a transmis un mesaj emoționant dupa ce tatal surorii ei, Catinca,…