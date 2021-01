Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman iși ține la curent fanii in ceea ce privește viața ei personala. Oana Roman a impartașit cu urmaritorii sai de pe Instagram noutați referitoare la pregatirile pentru Revelion.

- Dupa multe alte cupluri care și-au spus adio in ultima perioada, acum Oana Roman și Marius Elisei au anunțat ca se vor separa! Vedeta a fost cea care a facut anunțul, asta dupa ce soțul ei a plecat cu firma! Ce afacere avea Oana Roman impreuna cu soțul ei!

- Desparțiri peste desparțiri in showbiz, dar iata ca ieri inca o veste a zguduit lumea mondena. Oana Roman s-a desparțit de Marius Elisei, dupa ce tatal fetiței sale a plecat de acasa cu tot cu afacerea familiei! Acum vedeta e nevoita sa petreaca Craciunul doar cu mama și fiica sa!

- Oana Roman a surprins pe toata lumea dupa ce și-a anunțat desparțirea de Marius Elisei. Vedeta trece prin momente grele acum, motiv pentru care a publicat un mesaj dupa veștea șoc pe care a dat-o fanilor ei.

- In prag de Sarbatoare, Brigitte Pastrama a avut o mare suparare. Cand se pregatea sa decoreze casa și sa intre in atmosfera, magia a fost stricata de compania de telefonie mobila. Vedeta și-a surprins insa soțul, in mod placut, prin faptul ca a reușit sa iși pastreze calmul.

- In prag de sarbatori, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a precizat ca a facut tot ce s-a putut pentru a ține familia unita. Mai mult, soțul sau a decis sa puna punct mariajului și totodata sa ia cu el și proiectul in care ea s-a implicat…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a publicat o fotografie in care apare nemachiata. Vedeta TV vrea sa puna capat mesajelor in care este acuzata ca are operații estetice sau ca folosește filtre. Cum arata Oana Roman nemachiata? „Am 45 de ani” „Ați facut multe dintre voi o obsesie bolnava…

- Din vizorul Oanei Zavoranu nu scapa nimeni. Dupa ce le-a declarat razboi influencerelor de la noi, vedeta a trecut acum și la partea masculina, iar unul dintre cei atacați dur este chiar Selly, celebrul vlogger care a reușit sa o enerveze la culme pe bruneta!