Stiri pe aceeasi tema

- Principalul rival al premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu Benny Gantz urmeaza sa fie plasat sub protectia stransa a statului, in urma unor amenintari pe Internet, a anuntat serviciul siraelian de securitate interna Shin Beth, relateaza AFP.

- Principalul rival al premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu Benny Gantz urmeaza sa fie plasat sub protectia stransa a statului, in urma unor amenintari pe Internet, a anuntat serviciul siraelian de securitate interna Shin Beth, relateaza AFP.

- Oana Roman este in culmea fericirii. Vedeta a plecat alaturi de sotul si fiica ei intr-o vacanta superba, in Italia. De curand, cei trei au facut senzatie pe Internet cu cateva fotografii de familie, emotionandu-si admiratorii.

- Panica in București, dupa ce un barbat a sunat la serviciul de urgența 112 și a anunțat ca urmeaza sa iși detoneze mașina, aflata in preajma unei benzinarii! Oamenii din zona au fost evacuați și a fost constituit un perimetru de siguranța.

- Romanul care a trait timp de 24 de ore groaza crezand ca ar putea avea coronavirus rupe tacerea. Barbatul, care a ingrijit bolnavi de gripa noua in Germania si care a inceput sa se simta rau in timp ce se afla la rude, in Caras Severin, vorbeste in premiera despre clipele in care a stat in izolare,…

- Doi tineri beți și fara permis au fost implicați, sambata seara, intr-un accident rutier, cu o mașina pe care se pare ca au furat-o dintr-un sat din Sibiu. Polițiștii fac verificari pentru a stabili care dintre ei a fost la volan in momentul accidentului, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției…

- Federația Cipriota de Fotbal a decis, vineri, sa suspende campionatul intern, dupa ce arbitrii au refuzat sa mai participe la meciuri. Decizia acestora a venit la scurt timp dupa ce mașina arbitrului Andreas Konstantinou a fost ținta unui atac cu bomba, anunța MEDIAFAX.Intr-un comunicat publicat…

- Cele doua mall-uri din municipiul Ramnicu Valcea sunt evacuate, duminica seara, dupa ce s-a primit un apel la 112 prin care se anunta ca in mall-ul nou din oras este amplasata o bomba. La ambele centre comerciale intervin politisti, jandarmi si forte SRI.