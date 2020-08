Oana Roman a ajuns de nerecunoscut

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Petre Roman a devenit de nerecunoscut pe rețelele de socializare. Și asta pentru ca Oana Roman a publicat imagini cu ea pe facebook și instagram in care este extrem de slaba și a și explicat ce a facut ca sa ajunga la greutatea pe care o are acum și cum e slabit. Oana... Read More Post-ul…

- Naomi ii seamana fizic foarte mult, mai ales acum cand a ajuns la varsta majoratului. Oana a declarat ca fiica ei este cu siguranta "versiunea mea mult mai imbunatatita". "Suntem asemanatoare și diferite, iar ea clar este versiunea mea mult imbunatațita din foarte multe puncte de vedere,…

- Oana Roman s-a lansat in afaceri și ii merge foarte bine. Fiica lui Petre Roman trimite bogați in vacanțe de lux. Cea mai scumpa vacanța ajunge la 200.000 de euro pe saptamana. Oana Roman este bogata. Din ce caștiga fiica lui Petre Roman bani mulți Oamenii care conduc afaceri de milioane de euro au…

- Oana Roman și-a surprins din nou apropiații, dupa ce a slabitspectaculos. Vedeta a apelat recent la o intervenție estetica la nivelul feței,iar rezultatul a fost cel așteptat. Fiica lui Petre Roman a postat pe contul deInstagram o imagine in care le arata fanilor cum arata acum.Oana Roman trece printr-o…

- De cand este insarcinata pentru a doua oara fosta actrița din serialele “La Bloc” și “Cu un pas inainte” Laura Cosoi are tot mai multe idei pentru colecții, carți și tot felul de accesorii. Iata ca fiica ei, Rita, a inspirat-o de curand pentru o noua idee, pe care a și impartașit-o prietenilor sai virtuali....…

- Zilele trecute modelul Gina Chirila, soția mult mai celebrului și indragitului Bogdan Vladau, a nascut o fetița, insa nu a postat o imagine cu ea decat dupa mai multe ore de la fericitul eveniment. Iata ca soțul acesteia, fost model și actual cantareț, a publicat un text emoționant despre fiica sa și…