Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in perioada urmatoare va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei, reuniune care cel mai probabil se va desfasura la Bucuresti. „Mai mult ca sigur, in perioada urmatoare o sa avem o sedinta iarasi, Guvernul ucrainean cu Guvernul Romaniei. Asa a si ramas cand am avut […] The post Ciolacu: „Vom avea ședința de guvern comuna cu Ucraina” first appeared on Ziarul National .